Уфа, , 11:14 — REGNUM Россия всегда была крепка семейными традициями, которые служат залогом здорового общества и сильного государства. Об этом 8 июля заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале, поздравляя жителей республики с Днем семьи, любви и верности.

Андрей Назаров Pravitelstvorb.ru

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«Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности — это настоящая защита и опора для человека. Здесь мы учимся важнейшим вещам — любви, ответственности, прощению и взаимоуважению. Эти качества с детства прививались и в моей семье, которые со мной по жизни. Мои родители всегда были для меня примером и моей силой. Именно их поддержка и вера в меня и по сей день являются основой моих достижений», — сообщил он.

Назаров отметил, что в регионе уделяют большое внимание поддержке семей.

Он выразил слова благодарности многодетным семьям, семьям, в которых воспитываются приемные дети за родительский труд, щедрость души, заботу и терпение. Молодым семьям Назаров пожелал крепить и приумножать семейные традиции, растить и воспитывать детей.

«Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и счастья на долгие годы вперед!» — заявил он.