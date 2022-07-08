Сан-Хосе, 8 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Правительство Коста-Рики приблизилось к тому, чтобы снизить цену на рис для конечного потребителя, тем самым положив конец привилегиям, которыми пользовались несколько местных монополий в течение 20 лет. Об этом пишет Prensa Latina.

Steven Depolo Рис

С этой целью исполнительная власть представила так называемый «Рисовый маршрут», чтобы снизить цены на продукт, наиболее потребляемый костариканцами, особенно беднейшими слоями населения. Программа идёт в рамках предвыборного обещания, данного президентом страны Родриго Чавесом.

Новые положения по рису находятся на общественном обсуждении до 20 июля, первое из них отменяет всю схему ценообразования на рис, как оплачиваемую потребителем, так и производителем. Второе снижает тариф, уплачиваемый импортерами риса, что окажет прямое влияние на цену за мешок риса.

На подписании двух последних указов президент Коста-Рики сказал, что ему очень приятно сообщить костариканцам, что с олигополией и «подарками» от беднейших потребителей этой страны, которые переплачивали миллионы долларов за рис, покончено.