Москва, , 10:49 — REGNUM Одна из причин того, что в РФ может произойти массовое сокращение страховых компаний — это ужесточение требований к их финансовой устойчивости и платежеспособности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

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«Массовое сокращение числа страховщиков — вполне ожидаемое событие в силу как минимум двух обстоятельств, — сказала она. — Первое – это уход с российского рынка дочерних компаний иностранных страховщиков (Allianz, Zuriich и других). Второе – ужесточение требований к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков. С 1 июля 2022 года вводится требование оценки рисков для платежеспособности страховщиков. Пересмотр методики расчета активов и обязательств, а также внедрение требований к формированию экономического баланса должны закончиться к середине 2025 года».

По ее словам, ужесточение требований к финансовой устойчивости скажется на рентабельности бизнеса, прежде всего средних и небольших по размеру страховых компаний и в меньшей степени на лидерах рынка.

«Усугубляют ситуацию также кризисное снижение спроса на страховые услуги со стороны физических лиц, высокая убыточность ряда корпоративных линий бизнеса наряду с ужесточением требований к тем страховщикам, кто осуществляет продажи полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни», — уточнила профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов заявил, что массовый российский потребитель, скорее всего, не заменит идущее в РФ сокращение числа страховых компаний.

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