Врач в Грузии заявил о бесполезности возвращения масочного режима
Тбилиси, 8 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Координационный совет по борьбе с распространяем коронавируса в Грузии, скорее всего, не будет снова вводить масочный режим в стране. Об этом 7 июля сообщил «Общественному телевидению» глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
По мнению врача, сейчас даже, если обязать жителей Грузии носить маски, то это не будут соблюдать. Также их не удалось убедить прививаться от COVID-19.
«Поэтому я, исходя из личного опыта, считаю, что мы не можем всерьёз ограничить количество заражений. Тогда что нам делать? Мы должны усилить другую сторону: сохранить смертность на минимальном уровне, как сегодня», — сказал Церцвадзе.
Стоит отметить, что в Грузии за последние две недели среднее количество выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом выросло в шесть — семь раз. Церцвадзе ранее заявил, что к осени будут пиковые значения этого показателя из-за активного туристического летнего периода.