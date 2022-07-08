Тбилиси, 8 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Координационный совет по борьбе с распространяем коронавируса в Грузии, скорее всего, не будет снова вводить масочный режим в стране. Об этом 7 июля сообщил «Общественному телевидению» глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

https://pixabay.com Маска

По мнению врача, сейчас даже, если обязать жителей Грузии носить маски, то это не будут соблюдать. Также их не удалось убедить прививаться от COVID-19.

«Поэтому я, исходя из личного опыта, считаю, что мы не можем всерьёз ограничить количество заражений. Тогда что нам делать? Мы должны усилить другую сторону: сохранить смертность на минимальном уровне, как сегодня», — сказал Церцвадзе.

Стоит отметить, что в Грузии за последние две недели среднее количество выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом выросло в шесть — семь раз. Церцвадзе ранее заявил, что к осени будут пиковые значения этого показателя из-за активного туристического летнего периода.