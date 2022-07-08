Омск, 8 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Омской области погода в выходные дни (9-10 июля) будет жаркой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасение в жару

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-иртышском УГМС, днём 9 июля в Омской области ожидается +25…+30 °С. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

10 июля также ожидается погода преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер северо-восточный, северный. Ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с. Ночью 10 июля в регионе прогнозируется температура +13…+18 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +28…+33 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 8 июля ожидается переменная облачность, без осадков.

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