Париж, , 10:45 — REGNUM Власти Франции приняли решение заморозить потребительские цены на газ и ввести потолок роста цен на электричество — до 4%. Об этом, как сообщает Le Parisien, заявит министр экономики страны Брюно Ле Мэр.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

Мера, по словам министра, принята для того, чтобы «защитить уровень жизни» жителей Франции продлится до конца 2022 года.

«Мы находимся на пике инфляции. В настоящий момент ежегодная инфляция составляет 5%, что негативно сказывается на доходах граждан», — заявил министр экономики Франции.

К уже принятым мерам, таким как энергетический щит, «мы добавляем целенаправленные меры, мы нацелены на тех, кто в них больше всего нуждается, особенно на тех, кто работает».

Министр экономики Франции добавил, что «рост равно занятость, а занятость равно ресурсы для государственных финансов».

Как сообщало ИА REGNUM, после нескольких недель отсутствия в общественных делах бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс вполне может устроиться на новую работу.

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