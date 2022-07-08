Париж, 8 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Власти Франции приняли решение заморозить потребительские цены на газ и ввести потолок роста цен на электричество — до 4%. Об этом, как сообщает Le Parisien, заявит министр экономики страны Брюно Ле Мэр.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

Мера, по словам министра, принята для того, чтобы «защитить уровень жизни» жителей Франции продлится до конца 2022 года.

«Мы находимся на пике инфляции. В настоящий момент ежегодная инфляция составляет 5%, что негативно сказывается на доходах граждан», — заявил министр экономики Франции.

К уже принятым мерам, таким как энергетический щит, «мы добавляем целенаправленные меры, мы нацелены на тех, кто в них больше всего нуждается, особенно на тех, кто работает».

Министр экономики Франции добавил, что «рост равно занятость, а занятость равно ресурсы для государственных финансов».

Как сообщало ИА REGNUM, после нескольких недель отсутствия в общественных делах бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс вполне может устроиться на новую работу.