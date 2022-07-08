8 июля 2022 | Время чтения 1 мин

О выводе ВС России своего гарнизона с о. Змеиный, связанных с этим угрозах для Крыма и восточного Черноморья.

Никита Соколов, , 11:19 — REGNUM Ранее стало известно о выводе российских сил с острова Змеиный, который успешно удерживался еще с первых дней специальной операции. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в интервью ИА REGNUM изложил своё видение текущей ситуации, а также поделился мнением о дальнейшем ходе спецоперации.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Почему мы вывели гарнизон с о. Змеиный?

Причина вывода гарнизона с острова состоит в том, что ожидались массированные удары, которые могли привести к жертвам среди военнослужащих российской армии. По этой причине от острова отказались. Смысла держать людей там не было.

Это связано с появлением новых западных артиллерийских систем у Украины?

Отчасти да, у них появились новые дальнобойные системы «Цезарь». Скорее всего, в этом и состоит проблема.

155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle

Как сдача острова отразится на контроле над северо-западной частью Черного моря?

Сейчас решаются задачи другие. Первоочередной задачей сейчас является окончательный разгром района Донбасской дуги. Там уже всё завершается. После чего будут развернуты боевые действия на николаевском и одесском направлениях, на юге. А на севере будет решаться задача взятия Харькова. Поэтому сейчас необходимости держать там людей, выделять силы для ударов нет, необходимо решить задачи другого рода. Туда подойдут сухопутные силы.

Не будет ли это означать, что теперь западные вооружения будут поступать в Одессу морским путем?

Они и до этого могли везти морским путем вооружение.

Остров Змеиный Shao

Не создаст ли это угрозу ударов по Крыму, по военной и гражданской инфраструктуре?

Нет, угрозы ударов по Крыму это не создает. Для этого у них нет оружия.

Какова угроза переноса боевых действий в восточную часть Черноморской акватории?

Такой угрозы нет. Для этого у ВМСУ нет сил и средств.