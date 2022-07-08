Пекин, 8 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Соединённым Штатам не удастся превратить встречу глав министерств иностранных дел стран «Большой двадцатки», который проходит на Бали, в антироссийское или антикитайское объединение. Об этом заявили китайские эксперты в статье, опубликованной в Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Они подчеркнули, что «позицию западного блока, возглавляемого США» не разделяют многие страны G20.

Старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю подчеркнул, что объединение G20 не является платформой, принадлежащей исключительно США.

«В G20 входят многие развивающиеся страны, которые не пляшут под дудку Вашингтона», — отметил он.

По его словам, для Вашингтона было бы «мечтанием наяву» пытаться превратить саммит G20 в «антироссийскую и антикитайскую платформу», как это было сделано саммите G7. Однако, подчеркнул Ян Сю, «Большая двадцатка» «представляет развивающиеся державы, которые ищут решения таких проблем, как экономическая нестабильность и продовольственный кризис, а не разделяют мир, создавая новые геополитические конфликты».

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Китайские эксперты добавили, что страны G20 ожидают разрешения ситуации на Украине путем дипломатических консультаций, а не оказания давления.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который принимает участие во встрече глав МИД стран G20 на индонезийском острове Бали, заявил, что представители развивающихся стран не поддержали выпады Запада против России на министерской встрече «Группы двадцати». По его словам, в ходе дискуссии западные партнёры отходили от мандата «Двадцатки» и обсуждения мировой экономики, сбиваясь на оголтелую критику в адрес Москвы из-за ситуации на Украине. Тем не менее, удалось задать им «нелицеприятные вопросы».