Москва, , 10:44 — REGNUM Продажи товаров на российском сайте шведского ретейлера IKEA на данный момент приостановлены и идёт обработка уже принятых заказов. Об этом 8 июля говорится в уведомлении, которое появляется при попытке зайти на российский сайт компании.

IKEA Håkan Dahlström

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — указывается в уведомлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля шведская компания IKEA приостановила по техническим причинам возможность совершать покупки во время онлайн-распродажи.