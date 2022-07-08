Краснодар, 8 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Краснодарского края направлено прокуратурой региона в суд, сообщила 8 июля пресс-службе Генеральной прокуратуры. Заявление подготовлено по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным прокуратуры, на территории Краснодарского края в период оккупации в период с 1942 по 1943 годы нацистами и их пособниками было преднамеренно массово истреблено более 48 тысяч мирных граждан, в том числе более девять тысяч детей, свыше девяти тысяч военнопленных, на принудительные работы в Германию и другие страны угнали более 129 тысяч человек. В Краснодаре за период оккупации были зверски убиты 13 тысяч человек, около шести тысяч нацисты убили в Армавире, в Новороссийске убиты семь тысяч советских граждан, более тысячи — в Темрюке.

Так, в Ярославском районе, ныне Мостовском, 13 ноября 1942 года немецкие солдаты и офицеры окружили поселок Михизеева Поляна, приказали всем жителям выйти из домов вместе с детьми. Всех жителей — более 200 человек, в том числе 115 детей — нацисты расстреляли, посёлок сожгли. В станице Каневской немецко-фашистские захватчики вывезли к водоемным ямам в районе Лубзавода 360 жителей и после пыток расстреляли. В 1943 году около 40 советских детей были использованы нацистами в качестве доноров крови для немецких офицеров.

«Изучением имеющихся архивных документов также установлено, что систематическому истреблению, в том числе путем применения «машин-душегубок», подвергались больные и инвалиды», — приводит данные прокуратуры.

Так, за период временной оккупации нацисты в душегубках убили около 700 душевнобольных. В октябре 1942 года оккупанты убили 214 детей-инвалидов — воспитанников Ейского детского дома.

Заявление о признании геноцидом преступлений нацистов на территории Кубани направлено в интересах Российской Федерации, законных прав и интересов бывших узников лагеря и родственников погибших, а также в целях доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Верховный суд Республики Крым вынес постановление о признании геноцидом зверств нацистов на территории полуострова в годы Великой Отечественной войны.