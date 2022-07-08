8 июля 2022 | Время чтения 11 мин

Могут ли санкции запустить в России начало экологической катастрофы? Как работает зеленое импортозамещение уже сейчас и какие проекты ждут нас в будущем? С какими вызовами столкнулись ученые и предприниматели в этом году? На самые актуальные вопросы ответила генеральный директор АНО «Сад Памяти», член федерального штаба проекта «Чистая Арктика» Ольга Степченко.

Ольга Степченко, , 12:26 — REGNUM +++

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Какие российские экопроекты реализуются прямо сейчас?

Наша страна уже давно находится в состоянии экологического развития, разрабатывая и внедряя как новые зеленые технологии, так и реализуя масштабные экологические проекты. Далеко ходить не нужно — национальный проект «Экология», в рамках которого активно развиваются девять направлений: от мероприятий по уборке мусора и мониторинга за состоянием окружающей среды до реализации амбициозных экологических проектов, связанных с восстановлением лесов и экосистем, внедрением наилучших технологий для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду.

Что касается лесного направления, то, к примеру, в прошлом году, благодаря лесным проектам АНО «Сад Памяти», которые реализуются в рамках нацпроекта, по всей России появилось более 110 миллионов деревьев. Это во многом задает тренд и в развитии лесоклиматических проектов как инструмента углеродного регулирования. Оно не только позволяет приблизить нашу страну к углеродной нейтральности, но и активизировать процесс разработки и внедрения принципиально новых решений: углеродных ферм, карбоновых полигонов.

Безусловно, большое внимание уделяется водным проектам. В рамках акции «Вода России» уже очищено более 10 000 водоемов по всей стране. Кстати, мусор собирается раздельным образом, что позволяет направить часть на переработку, а часть на утилизацию.

Аналогичная ситуация и по проекту «Чистая Арктика». Он направлен на ликвидацию накопленного вреда на северных территориях: собранный металлолом используется для создания инфраструктурных объектов, которые формируют экологический код городов. Мы для этого ищем новые решения, задаем вектор развития перерабатывающей отрасли.

Можно ли плодотворно развивать экологические проекты изолированно от других стран?

Несмотря на многие сомнения скептиков, в России есть все необходимые условия для развития и совершенствования экологических проектов. Несомненно, в процессе адаптации к текущим условиям мы будем наблюдать снижение темпа развития некоторых направлений. Например, в переработке и утилизации мусора используются импортные составляющие, поэтому здесь, по прогнозам многих экспертов, нам придется заново осваивать это перспективное направление.

Мусороперегрузочная станция для твердых бытовых отходов. Тверская область, д. Шорново cfo.gov.ru

Текущие условия отчетливо показали важность устойчивого агропромышленного комплекса, что является также частью большой экосистемы. Поэтому в ближайшем будущем основные усилия государства будут направлены на развитие региональных производств и технологий.

Что такое «зеленое импортозамещение» и какое у него будущее?

Когда мы слышим про зеленое импортозамещение, важно понимать два момента. Во-первых, наша страна будет вынуждена самостоятельно разрабатывать и производить компоненты и технику, которая используется с целью снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. То есть речь в этом случае идет о наиболее доступных и инновационных технологиях, которые позволяют, в первую очередь нашим промышленным и добывающим предприятиям, снижать свое негативное воздействие на экологию.

Во-вторых, это реализация экологических проектов, направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство природных ресурсов. В этом случае основную роль в реализации и продвижении проектов по устойчивому развитию будут иметь именно российские экологические общественные организации.

В национальном проекте «Экология» был отдельный федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий», который завершился в 2020 году. Он помог направить российские производственные площадки к современным зеленым решениям и обеспечить переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. Ставка была сделана на поиск «чистых» решений для наукоемких отраслей промышленности: микроэлектронику, вычислительную технику, робототехнику, атомную энергетику, самолетостроение, космическую технику и микробиологическую промышленность. До конца 2022 года основные загрязнители окружающей среды должны получить минимум 300 комплексных экологических разрешений, подтверждающих, что предприятия делают все, чтобы сократить выбросы и сбросы.

Не потеряют ли в связи с политической обстановкой свою актуальность программы ESG?

Вопросы экологии на мировой арене сейчас отошли на второй план. Ограничения, которые введены со стороны западных стран, поставили на чашу весов и вопросы достижения углеродной нейтральности. Так, США вместо российского газа предлагают поставлять в Европу свой, сжиженный. Однако это приведет к масштабной экологической катастрофе: выбросы в производственной и логистической цепочке СПГ в 2,5 раза выше, чем при доставке того же объема через трубопроводную магистраль.

Терминал СПГ とまりん♪

Однако в России как раз таки экологическая повестка не отошла на второй план, а стала нести принципиальное значение. Это хорошо заметно по нашим российским предприятиям. К примеру, компания «Евроцемент груп» в этом году высаживает деревья во многих регионах присутствия и планирует реализовывать эту программу на постоянной основе. Планируют также озеленять городские пространства и Балаковский металлургический завод в Саратовской области, а также компания «Эльгауголь» в Якутии. «Норникель» в этом году ориентируется на масштабные проекты не только по высадке деревьев на арктических территориях, но и по проведению генеральной уборки в местах наибольшего скопления мусора. Поэтому можно сказать, что культура ответственного отношения к окружающей среде у российского бизнеса уже сформировалась и она не исчезнет.

Какие направления работают в России на улучшение экологической обстановки?

Тут стоит отметить нововведения по мониторингу состояния леса. Можно выделить ряд крупных блоков работы, а именно: создание системы обращения с отходами, улучшение качества воды и воздуха, сохранение природы и редких животных, внедрение наилучших производственных технологий. Новая форма наблюдения за соблюдением лесного законодательства — административное обследование лесов. Речь идет о постоянном мониторинге состояния лесов и сравнении информации в открытых источниках с действительными данными на месте. Если в ходе такого обследования замечено нарушение, например незаконная вырубка деревьев или нелегальная застройка, то инспекторы составляют об этом акт и направляют его в органы лесного надзора. Такой контроль на местах позволяет оперативно выявлять и пресекать нарушения.

Еще один важный проект — система отслеживания выбросов парниковых газов, направленная на смягчение климатических изменений в соответствии с принятыми международными стандартами. Это орбитальная группа спутников, которые будут мониторить уровень парниковых газов, а также наземных станций, которые будут собирать и обрабатывать эту информацию. Кроме этого, спутники позволяют подсчитывать поглощение парниковых газов лесами. То есть речь идет не только об анализе того, сколько вредных веществ выбрасывается в атмосферу, но и в том числе о том, сколько их поглощается. Тут уже вступают в работу наши проекты «Сад Памяти» и «Сохраним лес», запущенные во всех регионах России. Их цель — восстановление леса. В 2021 году для большего поглощения парниковых газов и углерода было высажено 70 миллионов деревьев во всех регионах России, в 2022 году будет высажено более 80 миллионов, к 2030 году — 5 миллиардов деревьев.

Многие российские предприятия сейчас переориентируются на систему снижения выбросов парниковых газов. Компания «Металлоинвест» уже снижает объемы технологических отходов и водопотребления из поверхностных источников: на 6% — к 2025 году, на 77% — к 2035-му и на 100% — к 2050-му. В то же время «Эльгауголь» реализует комплексную программу по охране окружающей среды, внедряя регулярные многолетние наблюдения. Компания запустила обустройство системы сбора и очистки поверхностных сточных вод.

Михайловский ГОК Loyna

Что делают российские ученые в рамках программы по зеленому импортозамещению?

Россия нацелена на наращивание и поощрение экологических инноваций и практик. Нужно активно подключать нашу науку к формированию экологического общества будущего. К примеру, казанские ученые разработали специальное вещество против пробок в скважинах при добыче газа в море, которое экологично и безопасно для морских обитателей. А в Черноголовке уже начали реализовывать проект по монтажу уникальной установки, способной перерабатывать углеводородные газы в водородосодержащее топливо. Интересное решение предлагает компания «Ангара». Она помогает нефтехимикам, нефтяникам и энергетикам поддерживать чистоту теплообменного оборудования за счет использования нового физического принципа очистки под управлением цифровой технологии. По мнению специалистов, данное решение позволяет сократить расход ископаемого топлива и выбросов углекислого газа до 40%.

Есть ли сейчас в нашей стране приборы, которые могут измерять вредные вещества и отслеживать их активность?

Существует множество разновидностей приборов по измерению и отслеживанию вредных веществ в воздухе. Некоторые виды устройств позволяют следить за обстановкой дома или на работе. Также есть промышленные агрегаты для круглосуточного мониторинга в различных климатических условиях. В свободной продаже как импортное оборудование, так и устройства от отечественных производителей.

Стоит отдельно отметить деятельность ученых из МФТИ, которые совместно с ИКИ РАН и НИИ имени Келдыша разработали собственный прибор для дистанционного зондирования парниковых газов, который позволяет уловить углеродный след предприятия. Как пример отечественных производителей — компания «Промэкоприбор» из Санкт-Петербурга, которая не первый год производит и поставляет переносные и стационарные газоанализаторы для контроля содержания основных загрязняющих веществ в атмосфере на открытых пространствах, территориях промышленных предприятий или иных бытовых пространствах. Сейчас, когда происходит отток зарубежных технологий, открываются новые «окна» возможностей для наших ученых и предприятий!

Какое оборудование ушло с российского рынка из-за санкций?

Имеется ряд компаний, покинувших российский рынок под давлением политических видений своих государств или же следуя тенденции «мы не в России». Ограничения на импорт коснулись, например, оборудования для добычи сырья. Мы уже сталкивались с проблемой поставки турбин для энергетики Крыма после санкций 2014 года. Именно тогда запустили систему импортозамещения, которая в нынешних реалиях позволяет нам с прежними темпами оставаться в зеленой зоне ответственности.

Монтаж ротора паровой турбины Siemens Pressebild

Что могут сейчас предпринять бизнесмены, работающие в сфере инноваций?

Необходимо понимать, что сейчас непростой период для бизнесменов, а точнее — эпоха перевооружения на фоне экономических и рыночных изменений. Именно поэтому предприятия сейчас выбирают для себя золотую середину в рамках ESG-стратегии. Крупный бизнес не отказывается от своих обязательств по сотрудничеству в развитии сферы экологии. Это прослеживается в его непосредственном участии в экопроектах и поддержании научного сообщества. Направляя усилия в области сотрудничества с университетами и общественными организациями, можно простимулировать появление новых технологий и систем новаций.

Означает ли это, что в науке, в том числе по линии экологии, будет прорыв?

Прорыв однозначно будет. Благодаря появившимся ограничениям открываются новые возможности для внутреннего развития и укрепления освободившихся ниш. Это позволяет простимулировать взаимодействие бизнеса и научного сообщества для внутреннего развития и инвестирования в наукоемкие проекты.

Правительство России обязало крупные промышленные предприятия предоставлять углеродную отчетность. К чему это приведет?

Подобная мера — хороший шаг к достижению углеродной нейтральности и привлечение бизнеса к поддержанию экосистемы планеты. Также предприятия активно подключаются к лесовосстановлению в рамках акций «Сад Памяти» и «Сохраним лес». Это не только масштабные высадки деревьев, но и просвещение жителей нашей страны в области бережного отношения к лесным ресурсам. Высадка деревьев в рамках подобных проектов не происходит в хаотичном порядке. Учитывается множество факторов: климатические условия при подборе пород для высадки, текущее состояние лесов в регионах, чтобы определить подходящие участки. Всего за три года существования акции было высажено больше 150 миллионов деревьев. Поглощающую способность новых насаждений можно сравнить с компенсацией углекислого газа, который выделяется при сгорании авиационного топлива за 130 тысяч часов полетов самолетов или за более чем 11 тысяч перелетов по маршруту Москва — Нью-Йорк.

Могут ли российские производители быстро перестроиться на новые рельсы и обеспечить страну всем необходимым для стабильной экологической ситуации?

Не только могут, но уже делают это. Процесс запущен и протекает уже с 2014 года, когда санкции были введены впервые. Это был четкий сигнал всем нам, что пора готовиться к тому, что мы рано или поздно останемся без зарубежных зеленых технологий. Поэтому определенный фундамент государство совместно с нашими предприятиями уже сформировали. Осталось только усилить эту работу, и в ближайшей перспективе мы по праву сможем сказать, что стали экологически ориентированным государством.

Очистные сооружения Андрей Черкасский © ИА REGNUM

Прогнозы на будущее

Прогнозировать в текущих условиях что-либо сложно, однако точно нужно понимать, что нам необходимо вкладывать максимальное количество усилий в экологию, заниматься вопросами климатического регулирования и ежедневно снижать свое негативное воздействие на окружающую среду.

Во многом эту цель можно приблизить и через участие в масштабных экологических проектах. Так, АНО «Сад Памяти» проводит этой весной одноименную акцию и высаживает деревья в поддержку лесов и для озеленения городов. К ней может присоединиться абсолютно каждый: и физическое лицо, и предприятие, которое готово, несмотря на сложные условия, вкладываться в социальное и экологическое развитие. Летом запланированы мероприятия по масштабным уборкам территорий в рамках «Чистой Арктики» и «Воды России» с применением новейшей техники: для поиска подводного мусора мы будем использовать дроны отечественной разработки — тоже в своем роде зеленая технология.