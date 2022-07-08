Москва, 8 июля 2022, 10:42 — REGNUM Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко ознакомил сенаторов с решением профильного комитета запретить проход в здание верхней палаты парламента дипломатов из Великобритании, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.
Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации и присутствия послу Великобритании в РФ и другим сотрудникам дипломатического посольства, сообщил Тимченко.
Решение принято как зеркальная мера в ответ на решение парламента Великобритании.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко решение поддержала и назвала его вынужденной мерой.
Ранее парламента Великобритании принял решение об ограничении возможности российского посла и сотрудникам посольства в Великобритании посещать здание парламента Великобритании.
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