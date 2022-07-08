Москва, 8 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Адыгее требуется почти полтора миллиарда рублей на реконструкцию Шапсугского водохранилища. Построенное более 70 лет назад, оно не справляется со своими задачами — накоплением воды для орошения сельскохозяйственных земель. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов в ходе заседания комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которое прошло в рамках дней Адыгеи в верхней палате российского парламента.

Krd.ru Водохранилище

«Водохранилище, которое было построено в 1952 году, является уникальным самотечным водоисточником для 4 тыс. гектаров рисовых площадей на территории республики, а также выполняет противопаводковую функцию», — сообщил Куанов.

По его словам, реконструкция водохранилища проводится с 2014 года. Первая очередь завершена, для реализации второй очереди требуется 1,5 млрд рублей. Комитет Совфеда рассмотрел предложение Адыгеи выделить помощь из федерального бюджета для проведения работ.