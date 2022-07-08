Чебоксары, , 10:41 — REGNUM В Чувашии выделили очередные резервные средства на размещение эвакуированных жителей Донбасса и Украины. Это следует из распоряжения, утверждённого главой Чувашии Олегом Николаевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дополнительные, резервные средства фонда Кабинета министров республики, направят на обеспечение временного социально-бытового обустройства беженцев из Донбасса и Украины, которые проживают в пунктах временного размещения на территории республики.

На данные цели выделяется 39 063,2 тыс. рублей. Их распределили между тремя ведомствами: минздрав получит 19 412,5 тыс. рублей, минтруд — 15 225,5 тыс. рублей, минобразования — 4425,2 тыс. рублей.

Напомним, что из резервного фонда правительства Чувашии было выделено несколько траншей на обустройство беженцев — в частности, ранее перечислялось 24 160,8 тыс. рублей и 9,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года чувашские власти заявляли, что в республику приехали 1075 беженцев, из них 253 ребёнка.

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