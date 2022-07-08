Чебоксары, 8 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Чувашии выделили очередные резервные средства на размещение эвакуированных жителей Донбасса и Украины. Это следует из распоряжения, утверждённого главой Чувашии Олегом Николаевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Дополнительные, резервные средства фонда Кабинета министров республики, направят на обеспечение временного социально-бытового обустройства беженцев из Донбасса и Украины, которые проживают в пунктах временного размещения на территории республики.

На данные цели выделяется 39 063,2 тыс. рублей. Их распределили между тремя ведомствами: минздрав получит 19 412,5 тыс. рублей, минтруд — 15 225,5 тыс. рублей, минобразования — 4425,2 тыс. рублей.

Напомним, что из резервного фонда правительства Чувашии было выделено несколько траншей на обустройство беженцев — в частности, ранее перечислялось 24 160,8 тыс. рублей и 9,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года чувашские власти заявляли, что в республику приехали 1075 беженцев, из них 253 ребёнка.