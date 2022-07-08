Биробиджан, 8 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Более 418 млн рублей получит Еврейская автономная область из бюджета РФ на льготных условиях. На эти деньги будут возводить дома, строить дороги и создавать рабочие места, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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По словам губернатора региона Ростислава Гольдштейна, финансирование позволит начать строительство более 65 тыс. кв. м жилья и создать 106 новых рабочих мест. Кроме того, деньги используют на оперативное завершение работ на одном из въездов в столице области Биробиджан.

«По программе «Безопасные качественные дороги» подрядчик, выполняющий работы на восточном подъезде, сработал очень оперативно. В середине июля они заканчивают годовую программу 2022 года. Прошу передвинуть 280 миллионов со следующего года влево, чтобы мы могли за этот год закончить все работы на восточном подъезде к городу Биробиджану», — сказал Ростислав Гольдштейн.

Он поблагодарил Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина за оказанную поддержку и одобренное финансирование.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле было подписано распоряжение о выделении части средств, которые обещали перечислить Еврейской автономии на улучшение ситуации в сфере здравоохранения. Регион получит более 109 млн рублей.