Еврейская АО получит крупный бюджетный кредит
Биробиджан, 8 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Более 418 млн рублей получит Еврейская автономная область из бюджета РФ на льготных условиях. На эти деньги будут возводить дома, строить дороги и создавать рабочие места, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе правительства региона.
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По словам губернатора региона Ростислава Гольдштейна, финансирование позволит начать строительство более 65 тыс. кв. м жилья и создать 106 новых рабочих мест. Кроме того, деньги используют на оперативное завершение работ на одном из въездов в столице области Биробиджан.
Он поблагодарил Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина за оказанную поддержку и одобренное финансирование.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле было подписано распоряжение о выделении части средств, которые обещали перечислить Еврейской автономии на улучшение ситуации в сфере здравоохранения. Регион получит более 109 млн рублей.