Владивосток, 8 июля 2022, 10:40 — REGNUM Во Владивостоке не будут проводить праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.
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«Запланированный на 9 июля на набережной Спортивной гавани городской праздник из-за непогоды организаторы отменили», — пояснили в мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поздравляя жителей с Всероссийским Днём семьи, любви и верности отметил, что семейные ценности во все времена были и остаются главными для каждого человека.