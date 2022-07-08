Владивосток, 8 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Во Владивостоке не будут проводить праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотозона с ромашками

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«Запланированный на 9 июля на набережной Спортивной гавани городской праздник из-за непогоды организаторы отменили», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поздравляя жителей с Всероссийским Днём семьи, любви и верности отметил, что семейные ценности во все времена были и остаются главными для каждого человека.