Нью-Йорк, США, , 10:41 — REGNUM Член совета управляющих Европейского центрального банка Клаас Кнот заявил, что повышение процентных ставок, скорее всего, совпадет с некоторым торможением экономического роста в еврозоне, сообщает 8 июля Bloomberg.

Европейский центральный банк (сс) Kiefer

«Вполне возможно, что в ближайшие месяцы и кварталы, пока экономика замедляется, мы будем повышать процентные ставки, — сказал Кнот, один из самых несгибаемых «ястребов» в совете управляющих. — Это весьма вероятно».

По словам Кнота, рост ослабевает из-за негативного шока на рынках, вызванного действиями России на Украине и сузившего предложение.

«В идеальном мире было бы желательно стимулировать экономику и одновременно снижать инфляцию, — сказал он. — К сожалению, это не то, что мы можем сделать. Нам нужно сделать выбор; и в этом случае наша задача совершенно ясна — мы должны выбрать снижение инфляции».

Столкнувшись с рекордным ростом цен, ЕЦБ принял решение о повышении ставки на четверть пункта в июле и дал сигнал о более значительном повышении ставки на следующем заседании в сентябре. Это первое повышение за более чем десять лет.

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