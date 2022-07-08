Москва, , 10:40 — REGNUM У западного мейнстрима был заказ любой ценой отработать «бойкот» России на встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20), даже если это бы вызвало смех у окружающих. Об этом 8 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, вся западная пресса, освещавшая встречу министров, была занята только попыткой выяснить, кто кого бойкотировал.

«Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями», — написала Захарова.

Он отметила, что Западу не актуальны ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика. «У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», — добавила она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что «бойкот» провалился до его начала, поскольку поддержали только семь стран из 20.

Напомним, приветственный ужин для участников встречи министерской «двадцатки» прошёл на Бали. По данным агентства Kyodo, главы дипломатических ведомств стран «Большой семёрки» (G7), решили не присутствовать на мероприятии в знак протеста против присутствия главы российского МИД Сергея Лаврова.