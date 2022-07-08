Москва, 8 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. США попросили признать задержанных американских наёмников комбатантами. Об этом 8 июля сообщил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

По его словам, американская сторона обращалась к России по поводу задержанных на Украине наёмников из США.

«Был сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций», — рассказал заместитель министра.