Белгород, , 10:43 — REGNUM В Белгородской области в 2022 году будет введено в эксплуатацию 65 км новых сетей уличного дорожного освещения. Об этом 8 июля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Освещение на эстакаде Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На финансирование этого направления направлено более 260 млн рублей. В сёлах Ливенка и Коломыцево Красногвардейского района уже заработали 15 км сетей. Как отметил глава региона, безопасность на дорогах зависит не только от качества дорожного покрытия, но и от освещения.

Власти постараются продолжить программу в 2023 году в максимальном объёме.