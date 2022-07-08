Петропавловск-Камчатский, 8 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. На Камчатке в вертолёте Ми-8 «Князь Владимир», который перевозил детей с экскурсии в Долине гейзеров, 8 июля остановился двигатель. В краевом правительстве сообщили предварительную причину незапланированной посадки судна в кальдере вулкана Узон.

Вертолёт

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По предварительным оценкам специалистов АО «Камчатское авиапредприятие», остановка одного из двигателей вертолёта произошла из-за попадания в него птицы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке вертолёт, который перевозил детей с экскурсии в Долине гейзеров, 8 июля был вынужден совершить незапланированную посадку. Пилот посадил борт прямо в кальдере вулкана Узон. Никто не пострадал.