Москва, 9 июля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Уход российских войск с острова Змеиный не создаёт угроз для Восточной акватории Черного моря. Об этом 8 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Ministry of Defense of Ukraine «Гетман Сагайдачный» в 2016 году

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«Такой угрозы нет. Для этого у ВМСУ нет сил и средств», — заявил эксперт.

Напомним, что ранее российские вооруженный силы оставили остров Змеиный ввиду нецелесообразности его удержания после обстрелов со стороны ВСУ французскими САУ «Цезарь»