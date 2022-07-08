Вашингтон, 8 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Поклонник «Звездных войн» Кай Паттерсон смонтировал 2,5 часовой фильм из сериала «Оби-Ван Кеноби» от Disney Plus. Об этом 8 июля пишет Variety.

Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби» Джедай Оби-Ван Кеноби в исполнении актёра Юэна Макгрегора

«Шоу «Оби-Ван», на мой взгляд, пострадало от вещей, которые можно было легко исправить ещё на этапе сценария и при монтаже: неловкий темп, целые сцены, которые в конечном итоге ни к чему не привели, глупые диалоги и выбор режиссуры. Поэтому я решил взять дело в свои руки и изменить то, что мог», — объяснил свою мотивацию Паттерсон. «Я хочу прояснить, что это моя собственная художественная интерпретация того, как эти сцены могут быть соединены вместе, чтобы сделать так, чтобы они лучше работали лично для меня», — добавил он.

Как отмечает издание, ролик Паттерсона с анонсом его версии «Оби-Вана Кеноби» набрал более 1,5 млн просмотров в TikTok. Автор фильма подчеркнул, что не продаёт его, а лишь предлагает другим поклонникам посмотреть его фан-монтаж.

ИА REGNUM напоминает, что первые эпизоды мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» вышли 27 мая 2022 года. К главной роли вернулся актёр Юэн Макгрегор.