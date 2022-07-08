Глушковский район, Курская область, 8 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Штаб оперативного реагирования и ликвидации последствий террористических действий Вооруженных Сил Украины на приграничных территориях Курской области был создан 6 июля. Об этом сообщила администрация Глушковского района.

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«Основной задачей штаба является незамедлительное осуществление действий, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, устранение ущерба, нанесенного объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения, имуществу граждан», — говорится в сообщении районной администрации.

Штаб возглавил заместитель председателя областного комитета природных ресурсов Андрей Белоусов, в состав вошли глава Глушковского района Павел Золотарев, представители комитетов строительства, жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК, здравоохранения, образования, транспорта и автомобильных дорог, информации и печати.