Москва, , 10:37 — REGNUM Аспекты, которые связаны с антироссийскими санкциями, не обсуждает с Канадой Россия. Об этом 8 июля заявил журналистам заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

«Мы не обсуждаем с канадскими представителями никакие аспекты, связанные с их санкциями. Санкции нелегитимны, они являются грубым нарушением международного права, они абсолютно произвольны», — сказал он.

Также Рябков уточнил, что в случае, если Канада не вернёт направленные ей на ремонт газовые турбины, российская сторона будет исходить из того, что «беспредел становится в прямом смысле этого слова действием, не имеющих никаких пределов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что власти Соединённых Штатов запрашивали у России возможность признания воевавших на стороне киевского режима на Украине американских наёмников комбатантами.