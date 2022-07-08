Волгодонск, Ростовская область, , 10:37 — REGNUM В Волгодонске Ростовской области ночной пожар уничтожил несколько торговых павильонов на рынке «Восточный». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 8 июля.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

О возгорании на улице Гагарина стало известно примерно около 01:00 мск. Огонь распространился на площади 150 кв. метров. Около часа понадобилось пожарным расчётам, чтобы справиться с возгоранием. Пожаром были повреждены четыре торговых павильона. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте случившегося работали 17 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.