Сыктывкар, 8 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Коми с 1 по 7 июля от укусов клещей пострадали 252 человека, 39 из них — дети, сообщает республиканское Управление Роспротребнадзора.

Клещ

По данным ведомства, в одном из случаев у насекомого был обнаружен антиген вирусного клещевого энцефалита, в трех образцах был возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратились почти 2,5 тысяч пострадавших от укусов клещей.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека попали в реанимацию после укусов клещей в Бурятии.