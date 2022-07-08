Москва, 8 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Массовые расправы над мирными жителями, в том числе детьми и стариками, устроили германские и румынские войска, когда отступали из Одессы в 1944 году. На это указывают архивные документы, опубликованные в новом мультимедийном историческом разделе «Одесса обрела свободу» на сайте Министерства обороны России.

Немецкие и румынские военнопленные на одной из улиц Одессы. Апрель 1944

Удары Красной армии заставили фашистов бежать из города. Освобождение Одессы стало итогом Одесской наступательной операции, длившейся с 26 марта по 14 апреля 1944 года.

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Оккупация Одессы германскими и румынскими войсками продолжалась 907 дней. За это время в городе погибли 82 тыс. жителей, 78 тыс. были угнаны на принудительные работы в Германию.

В документах говорится о массовых кровавых расправах, устроенных немцами в последние дни пребывания в городе из ненависти к советским людям.

«Немецкие и румынские солдаты открывали пулемётный и автоматный огонь по женщинам, детям и старикам, появлявшимся на улицах города», — указано в документах.

Тела расстрелянных и замученных людей, в том числе женщин и детей, обнаружили в подвале горящих зданий гестапо на улице Островидова. Покидая город, немцы уничтожили всех политических заключенных, но выпустили из тюрем уголовников.

Оккупанты описывали свои преступления в дневниках. В числе прочего говорится о казнях евреев и коммунистов, повешениях и расстрелах. Трупы оставляли на улицах на весь день, хоронили ночью.

Женщин, девушек и детей однажды согнали в деревянные сараи на окраине города, облили керосином и подожгли. Люди кричали и плакали, «но все сгорели».

Сохранились записи о попытках разрушить город, подрывах зданий, уничтожении учебных заведений, музеев, больниц. Оккупационные власти целиком вывозили из города предприятия народного хозяйства, имущество научных институтов, экспонаты музеев.