Казань, , 11:07 — REGNUM В Казани встретили сотрудников Росгвардии, прибывших после выполнения служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. Встречали росгвардейцев главы РТ Рустам Минниханов, начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ, генерал-майор полиции Рустем Гумеров, представители ветеранских, молодежных общественных организаций, родные и близкие, сообщает пресс-служба главы РТ.

В Казани встретили вернувшихся с Украины сотрудников Росгвардии Tatarstan.ru

Минниханов поздравил военнослужащих с успешным выполнением поставленных задач, отметил их мужество, выносливость, любовь к Родине. Глава республики пожелал землякам крепкого здоровья и успехов в дальнейшей службе.

Военнослужащим Росгвардии вручили ведомственные и государственные награды РТ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии добровольческие батальоны «Алга» и «Тимер», участвующие в специальной военной операции России на Украине, получат единовременную выплату в размере 260 тыс. рублей.

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