Уфа, 8 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Широкомасштабные целенаправленные рейды проведут сотрудники ГИБДД в Башкирии. Об этом 8 июля сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Он сообщил, что с приближением выходных дней сотрудники ГИБДД переходят на усиленный режим несения службы. В целях пресечения нарушений правил дорожного движения в выходные и праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции в республике проведут широкомасштабные целенаправленные рейды.

«Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава», — сообщил Севастьянов.

Он призвал водителей беречь себя и окружающих от трагических последствий на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены внедрить интеллектуальную транспортную систему.