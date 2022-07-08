Калуга, , 12:34 — REGNUM Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД установлены подозреваемые в незаконном хранении с целью сбыта немаркированных табачных изделий. Об этом 8 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

В гараже обнаружена немаркированная табачная продукция Калужское областное управления МВД России

По версии оперативников, двое местных жителей 1972 и 1967 годов рождения приобрели табачную продукцию у третьих лиц, после чего перевезли и хранили с целью последующей реализации в торговых точках на территории региона. В гараже, принадлежащем одному из подозреваемых, сотрудниками полиции было обнаружено более 53 тысяч пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

Согласно проведённому исследованию, стоимость изъятой из оборота продукции составила более шести миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемы грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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