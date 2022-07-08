Екатеринбург, 8 июля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга предстал перед судом по обвинению в приобретении, хранении и перевозке немаркированной алкогольной продукции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

В сентябре 2020 года мужчина приобрёл 3,6 тысячи бутылок немаркированного алкоголя. Продукцию он привёз в гаражный кооператив, где стал хранить её с целью сбыта. Реализовать немаркированный алкоголь мужчина не успел. Его деятельность пресекли правоохранители. У мужчины изъяли продукцию на сумму 740 тысяч рублей.

Свердловчанин полностью признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.