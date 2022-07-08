Тюмень, 8 июля 2022, 10:35 — REGNUM В Тюменской области более 3200 семейных пар обратилось за выплатой к юбилею совместной жизни. Такие семьи получили уже более 58 млн рублей, сообщает информационный центр правительства региона.
«В Тюменской области много примеров счастливых семейных союзов. Пар, которые торжественно отмечают полувековые и ещё более значимые юбилеи со дня свадьбы, с каждым годом становится всё больше. Они прошли рука об руку десятилетия и заслуживают признания и восхищения. Желаю всем землякам крепких семейных отношений, взаимопонимания, любви и счастья», — поздравил земляков с Днём семьи, любви и верности губернатор Тюменской области Александр Моор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, размеры выплат на семейную пару составляют в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни — 20 тыс. рублей, с 55-летним юбилеем — 25 тыс. рублей, с 60-летним юбилеем — 30 тыс. рублей и так далее. За оформлением данной выплаты нужно обращаться в МФЦ.
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