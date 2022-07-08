Тюмень, 8 июля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Тюменской области более 3200 семейных пар обратилось за выплатой к юбилею совместной жизни. Такие семьи получили уже более 58 млн рублей, сообщает информационный центр правительства региона.

Pfrf.ru Пожилые люди

«В Тюменской области много примеров счастливых семейных союзов. Пар, которые торжественно отмечают полувековые и ещё более значимые юбилеи со дня свадьбы, с каждым годом становится всё больше. Они прошли рука об руку десятилетия и заслуживают признания и восхищения. Желаю всем землякам крепких семейных отношений, взаимопонимания, любви и счастья», — поздравил земляков с Днём семьи, любви и верности губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, размеры выплат на семейную пару составляют в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни — 20 тыс. рублей, с 55-летним юбилеем — 25 тыс. рублей, с 60-летним юбилеем — 30 тыс. рублей и так далее. За оформлением данной выплаты нужно обращаться в МФЦ.