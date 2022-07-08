Абакан, 8 июля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Культура» по всей стране новые музыкальные инструменты, оборудование и учебная литература поставлены в тысячу детских школ искусств и училищ, сообщила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова в ходе совещания по реализации данного нацпроекта в субъектах Сибирского федерального округа.

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«Все регионы — и Хакасия не исключение — нуждаются в той поддержке, которая есть в рамках нацпроекта «Культура». Потому что эта поддержка направлена в первую очередь на те учреждения культуры, которые не видели ее десятки лет. Это библиотеки, Дома культуры, детские школы искусств, кинозалы, с 2021 года и музеи в сельских территориях и малых городах. Абсолютно все направления востребованы», — подчеркнула замминистра.

Особое внимание Ольга Ярилова уделила оснащению образовательных организаций. По ее словам, в Хакасии за всё время реализации национального проекта «Культура» оснащено четыре детских школы искусств. При этом замминистра отметила, что в регионе также ведется капремонт таких учреждений.

«Приятно, что регион сам уделяет внимание этой теме. Правительство Республики Хакасия этом году подало заявку на выделение в 2023 году субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт 11 учреждений. Очень рассчитываю, что все они будут поддержаны», — отметила она.

На встрече с главой Хакасии Валентином Коноваловым Ольга Ярилова обсудила актуальные для республики вопросы, которым правительство региона уделяет особое внимание, но окончательное решение которых невозможно без поддержки федерального центра, также речь шла о перспективах включения ряда культурных объектов республики в программы национального проекта на ближайшие годы.

«Нацпроект «Культура» дает возможность регионам на условиях софинансирования обновлять материально-техническую базу Домов культуры, библиотек, школ искусств. Оглядываясь назад и анализируя, сколько благодаря нацпроекту удалось сделать в Хакасии, мы понимаем — без федеральной поддержки это было бы невозможно.

Уверен, то же самое могут сказать и другие участники нацпроекта. Благодарю Министерство культуры за пристальное внимание к регионам, за возможность создавать условия для творческой реализации, интеллектуального и культурного развития, интересного досуга жителей наших городов и сёл. Со своей стороны мы готовы и дальше выполнять все принятые на себя обязательства и расширять участие республики в мероприятиях нацпроекта «Культура», — сказал глава республики.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Ольга Ярилова посетила ряд культурных объектов, одним из которых стал Хакасский национальный театр кукол «Сказка». Сейчас в учреждении в самом разгаре капитальный ремонт, который стал возможным благодаря национальному проекту «Культура».

Ремонтные работы рассчитаны на 2022−2023 годы. На сегодняшний день полностью завершен демонтаж. Подрядчик уже приступил к реставрации чеканки, которая после восстановления вновь украсит фасад легендарного театра.

Для «Сказки» приобретено отечественное сценическое оборудование, к монтажу которого специалисты приступят уже в августе. А до наступления холодов планируется завершить обновление кровли, замену окон и восстановить систему отопления.

«В рамках реконструкции изменятся верхняя и нижняя механизация сцены, а также сам настил. Изменится система вентиляции, отопления и пожаротушения — все системы будут соответствовать современным требованиям. Добавится шумоизоляция внутри театра. Также помещения будут оборудованы для граждан с ограниченными возможностями здоровья», — отметила главный инженер театра кукол «Сказка» Ольга Горнак.

Полностью преображенный театр кукол «Сказка» распахнет свои двери для юных и взрослых зрителей в конце 2023 года. После завершения капитального ремонта в театре кукол, помимо основного зала на 200 мест, появится зал для малышей на 30 мест.