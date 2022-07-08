Москва, , 15:11 — REGNUM Уход российского гарнизона с острова Змеиный не создаёт угроз со стороны ВСУ Крымскому полуострову. Об этом 8 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Нет, угрозы ударов по Крыму это не создает. Для этого у них (у ВСУ — ИА REGNUM) нет оружия», — заявил эксперт.

Напомним, что ранее российский гарнизон оставил остров Змеиный после массовых обстрелов САУ «Цезарь».