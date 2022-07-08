Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Продавец круглосуточного магазина, избивший молодую петербурженку за жалобу на ночной шум, стал фигурантом уголовного дела о побоях, сообщили 8 июля ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело Lotosgtrk.ru

Напомним, конфликт с применением силы между 25-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья и 25-летней жительницей дома 3 по улице Шостаковича в Выборгском районе произошел вечером 6 июля. Девушка пришла в круглосуточный магазин, расположенный на первом этаже ее дома, с просьбой соблюдать тишину в ночное время и снять громкий колокольчик с двери.

Однако спокойно договориться не удалось, началась перепалка, закончившаяся рукоприкладством со стороны продавца. В результате мужчина силой вытащил женщину на улицу, повалил горожанку на асфальт и удерживал ее ногами и руками. Перед тем, как на место прибыла полиция, продавец сбежал, а потерпевшую госпитализировали с травмами в больницу. Задержать хулигана полицейские смогли на следующий день.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Продавец доставлен в территориальный отдел полиции на основании статьи 91 УПК РФ», — уточнили в ведомстве.

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