София, 8 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Высший судебный совет (ВСС) Болгарии своим специальным решением оставил Ивана Гешева на должности генерального прокурора страны. Об этом 8 июля сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, за отставку Гешева проголосовало всего два члена ВСС. За продолжение действия его мандата высказалось 16 человек, воздержавшихся нет.

По болгарскому законодательству, указанное решение может быть обжаловано.

Напомним, с требованием прекращения полномочий Гешева выступили экс-глава министерства юстиции Болгарии Янаки Стойлов и действующий технический руководитель ведомства Надежда Йорданова. Генпрокурора обвиняли в причастности к коррупционным схемам и «политизации правосудия».

Должность генерального прокурора является ведущей в болгарской системе исполнительной власти.