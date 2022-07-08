Красноярск, , 10:33 — REGNUM В Красноярске вынесен приговор адвокату, обвинённому в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело Thedailybeast.com

По данным следствия, в 2018 году адвокат заключил договор с супружеской парой. Он должен был оказать юридическую помощь их сыну, находящемуся под стражей по обвинению в совершении нескольких особо тяжких преступлений.

Через некоторое время родители попросили адвоката помочь с изменением их сыну меры пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы. Также они хотели, чтобы суд назначил их сыну более мягкий приговор.

Адвокат обманул красноярцев, заявив, что может решить этот вопрос через знакомых в правоохранительных органах, которым якобы нужно будет передать 1 млн рублей. Супружеская пара за несколько месяцев собрала нужную сумму, в том числе взяв деньги в долг у знакомых.

Собранную сумму супруги передали адвокату. Получив деньги, он не стал никому их передавать, а распорядился ими по своему усмотрению.

В 2019 году суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. После этого его родители неоднократно пытались вернуть отданные адвокату деньги. После нескольких неудачных попыток они обратились в УФСБ.

Суд назначил адвокату наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. С учётом времени его содержания под стражей, он был выпущен в зале судебного заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воркуте 46-летняя женщина попалась на мошенничестве с детскими пособиями.

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