Москва, , 10:32 — REGNUM Власти Соединённых Штатов запрашивали у России возможность признания воевавших на стороне киевского режима на Украине американских наёмников комбатантами. Об этом 8 июля заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Сергей Рябков Tasnim News Agency

«Был сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Европейскому союзу следует выработать реалистичный подход при урегулировании кризисной ситуации на Украине