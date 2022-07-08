Джакарта, 8 июля 2022, 10:32 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена участвовать в общем фотографировании министров G20.
Напомним, встреча глав МИД стран G20 проходит 8 июля на острове Бали. Ранее делегаты не стали проводить церемонию фотографирования участников встречи, по данным СМИ, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, которые не захотел участвовать в мероприятии с Лавровым.
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