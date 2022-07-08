Джакарта, 8 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена участвовать в общем фотографировании министров G20.

Mid.ru Сергей Лавров

«Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться — я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия», — сказал Лавров журналистам.

Напомним, встреча глав МИД стран G20 проходит 8 июля на острове Бали. Ранее делегаты не стали проводить церемонию фотографирования участников встречи, по данным СМИ, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, которые не захотел участвовать в мероприятии с Лавровым.

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