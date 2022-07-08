8 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 11:02 — REGNUM Борис Джонсон ушел с поста лидера Консервативной партии, это означает, что в ближайшее время консерваторам предстоит выбрать нового лидера, который впоследствии станет премьер-министром. Временные рамки выборов определяются комитетом 1922 года (комитет частных консервативных членов, куда входят депутаты задних скамеек парламента. — Д. С.), однако порядок выборов известен.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Каждому кандидату на пост лидера Консервативной партии нужна поддержка не менее восьми депутатов. Если кандидатов больше двух, то консервативные депутаты голосуют до тех пор, пока их не останется два. После этого проходит голосование, в котором принимают участие все члены Консервативной партии, даже те, кто не является депутатом. Кандидат, одержавший победу на «всеобщих консервативных выборах», становится новым лидером партии и новым премьер-министром Великобритании.

Пока никто из консерваторов не выдвигал свою кандидатуру, однако по результатам опроса YouGov можно предположить, что ими будут министр обороны Бен Уоллес, младший министр по торговой политике Пенни Мордонт, бывший канцлер казначейства Риши Сунак, министр иностранных дел Лиз Трасс, бывший министр общин и местного самоуправления Майкл Гоув и министр юстиции Доминик Рааб. Причем наибольшее количество голосов в опросе набрали Уоллес, Мордонт и Сунак.

Некоторые пользователи считают, что ни один из министров кабинета Бориса Джонсона не достоин стать новым премьер-министром, потому что они все такие же лжецы, как и он сам, а Британии сейчас нужна «новая кровь».

«Никто из тех, кто был в кабинете Джонсона, даже не должен рассматриваться. Стране и партии Тори нужен человек, который думает по-новому, признает ошибки, который сможет вернуть правительство к принципам, достоинству и стандартам», — считает @grumpzie.

«Никто из тех, кто сидит на передней скамейке, не может идти на пост премьер-министра. Им всем конец, потому что оппозиционные партии будут говорить, что они поддерживали Бориса, защищали то, что нельзя защищать, и разрушили парламент во время кризиса стоимости жизни и инфляции», — написал @Matty_EstUK.

«Это как выбор между четырьмя всадниками Апокалипсиса!» — прокомментировал @AndyWood_Weston.

В комментариях предложили сделать лидером консерваторов Майкла Гоува, которого Борис Джонсон уволил с поста министра общин и местного самоуправления. Пользователи считают, что он может сделать что-то хорошее из Brexitа и, возможно, исправить экономическую ситуацию.

«Я предполагаю, что следующим премьер-министром будет Майкл Гоув. Он сейчас белая ворона, но он лучший и знакомый всем сторонник выхода из Европейского союза. Он, скорее всего, удовлетворит и депутатов на задних скамейках и СМИ», — считает @njd1593.

Майкл Гоув Policy Exchange

Многие пользователи так разочарованы в консерваторах, что, по их мнению, кот, который живет на Даунинг-стрит, справится с ролью премьер-министра лучше.

«Я хотел бы предложить кандидатуру кота Ларри, он хорошо работает на Даунинг-стрит и, помимо этого, он хорошо себя ведет», — написал @jonathanhillie6.

«Мой голос получит кот Ларри. Я ему доверяю больше, чем всем консервативным политикам вместе взятым. Он умнее их всех. К тому же он уже живет на Даунинг-стрит, так что можно сэкономить деньги налогоплательщиков, которые будут потрачены на переезд», — отметил @Paul_W_Strong.

Ряд комментаторов предположили, что консерваторы сделают все возможное, чтобы уйти из правительства, поэтому они выберут какого-то малонадёжного министра, после срока которого они точно проиграют на всеобщих выборах.

«Партия выберет самого ненадежного кандидата, а потом сделает вид, что удивлена, когда все пройдет плохо на выборах. Исходя из этого, фаворитами будут Трасс, Рааб, Пател (министр внутренних дел) и Дорис (министр культуры)», — считает @JonnySoupstain.

Среди пользователей есть те, кто считает, что проще назвать тех, кто явно не достоин стать новым премьер-министром. Многие видят «недостойным» министра по возможностям Brexitа и эффективности правительства Джейкоба Рис-Могга.

«Идеально было бы иметь премьер-министра неконсерватора. У нас было много времени, чтобы понять, что это плохая идея. Но так как это не случится, я была бы очень рада, если бы некоторые консерваторы не получили эту работу», — написала @holdfast.

«Я думаю, все кандидатуры отстойные, но я бы поставила деньги на Сунака. Если это будет Рис-Могг, я буду искать предков, которые помогут мне получить другое гражданство», — рассказала @mantha_1976.

«Рис-Могг. Я жду, что он сделает лошадей и кареты основным средством передвижения опять», — прокомментировал @WayneHughes4.

Часть пользователей не согласн с концептом выбора нового премьер-министра, они считают, что сейчас самое время провести всеобщие выборы.

«И нельзя разрешать выбирать себе нового лидера, а потом просто назвать этого человека новым премьер-министром. Нужно провести всеобщие выборы, после того как они выберут себе нового лидера», — считает @steviejlfc2008.

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