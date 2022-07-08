Молдавия, , 10:31 — REGNUM Отставка Виорела Герчу с поста министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии стала неожиданной для него самого. Об этом он сообщил 7 июля на заседании правительства.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Герчу сегодня отправился с запланированным визитом в Сороки, но в итоге его пришлось отменить. Ему об отставке сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

«Это было неожиданно, премьер-министр сказала мне, что об этом будет объявлено сегодня, — сказал экс-министр. — Это политическое решение».

Он поблагодарил Гаврилицу за сотрудничество, а также пожелал успехов новому главе минсельхоза — Владимиру Боля.

Напомним, о смене министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии стало известно в результате трансляции пресс-службой президента республики присяги Боля при назначении главой ведомства. Официальных сообщений по этому поводу не было. На прошлой неделе депутаты парламента республики от правящей партии «Действие и солидарность» не поддержали выдвинутый оппозицией вотум недоверия Герчу.

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