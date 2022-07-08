Чебоксары, , 10:30 — REGNUM На продолжение строительства водопровода в селе Порецкое в Чувашии выделяются резервные республиканские средства. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Средства из резервного фонда правительства будут перечислены минстрою Чувашии для последующего предоставления подведомственной республиканской службе единого заказчика. Речь идёт о сумме в 27 468,17 тыс. рублей.

«На реализацию проекта «Строительство водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики III этап строительства (Строительство водовода)», — говорится в документе.

Отметим, что второй этап строительства водопровода в селе Порецкое проводился в 2019 году и включал укладку 27,4 км сетей, стоимость муниципального контракта составляла 58,5 млн рублей. Первый этап был сдан в 2018 году: в Порецком построили станцию обезжележивания воды и 1,7 км водопроводных сетей.