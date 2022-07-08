Чебоксары, 8 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. На продолжение строительства водопровода в селе Порецкое в Чувашии выделяются резервные республиканские средства. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Средства из резервного фонда правительства будут перечислены минстрою Чувашии для последующего предоставления подведомственной республиканской службе единого заказчика. Речь идёт о сумме в 27 468,17 тыс. рублей.

«На реализацию проекта «Строительство водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики III этап строительства (Строительство водовода)», — говорится в документе.

Отметим, что второй этап строительства водопровода в селе Порецкое проводился в 2019 году и включал укладку 27,4 км сетей, стоимость муниципального контракта составляла 58,5 млн рублей. Первый этап был сдан в 2018 году: в Порецком построили станцию обезжележивания воды и 1,7 км водопроводных сетей.