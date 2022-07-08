Москва, 8 июля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Решение Европейского союза по газу стало настоящим подарком для президента России Владимира Путина, украинские политики пришли в ярость из-за этого. Об этом 8 июля пишет Daily Express.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Ранее в Европарламенте проголосовали за то, чтобы расширить таксономию — классификатор, определяющий проекты в сфере энергетики, которые могут рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку. В него включили природный газ и атомную энергетику.

«Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок Путину», — говорится в статье.

По словам автора Энтони Ашкеназа, на Украине боятся, что Европа будет уделять больше внимания развитию газовой и атомной энергетики, что будет на руку России, поскольку регион станет еще более зависимым от её энергоносителей.

Отмечается, что Германия, которая получает из России треть своего газа, потребовала, чтобы этот ресурс включили в таксономию. При этом Австрия и Люксембург пообещали оспорить результаты голосования Европарламента в суде.